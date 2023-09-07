Российские автоматы и гранатометы: на Днепропетровщине и Херсонщине продавали оружие "криминальному миру" (фото)

У злоумышленников были автоматы, боевые гранаты, взрывчатка, гранатометы и т.д.
Служба безопасности Украины блокировала два канала подпольной продажи оружия, по которым российские автоматы и взрывчатка попадали в руки криминалитета.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Как стало известно, правоохранители предотвратили незаконную продажу оружия и боеприпасов из Днепропетровской и Херсонской областей. В ходе спецоперации полицейские задержали организаторов подпольных каналов сбыта оружия, которое они получали с мест бывших боеприкосновений на территории деоккупированных районов.
“Среди изъятого у злоумышленников: взрывчатка, боевые гранаты, противотанковый гранатомет и автоматы Калашникова российского производства. Установлено, что, например, российский автоматический карабин АК-12 они хотели продать почти за 60 тысяч грн, а стоимость гранатомета оценивали в 14,5 тысяч грн. Злоумышленники подыскивали своих клиентов из-за собственных связей среди представителей криминальной среды”, — рассказали в СБУ.
Правоохранители задержали на Днепропетровщине одного из фигурантов дела, подготовившего к продаже целый арсенал "трофейных" средств поражения. Оружие и боеприпасы он хранил в собственном доме, в котором обнаружено:
- ручной пулемет Калашникова;
- 2 автомата: АК-12 и АК-74;
- 8 гранатометных выстрелов;
- 9 боевых гранат;
- взрывчатые вещества с детонатором;
- более 1 тыс. патронов разного калибра.
Кроме того, из хранилища злоумышленника изъято более 40 артиллерийских снарядов.
В Херсонской области копы задержали еще одного фигуранта, который пытался незаконно продать автомат Калашникова с патронами и российский гранатомет типа РШГ-2.
Также во время обысков в частном доме задержанного изъято:
- ▪ гранаты РГД-5;
- ▪ гранатометные выстрелы;
- ▪ патроны калибра 5,45.
“На основании собранных доказательств обоим задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас они находятся под стражей. Злоумышленникам грозит до 7 лет тюрьмы”, – рассказали в СБУ.
Напомним, что в Пентагоне прокомментировали передачу Украине боеприпасов с обедненным ураном.
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