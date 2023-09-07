Российские автоматы и гранатометы: на Днепропетровщине и Херсонщине продавали оружие "криминальному миру" (фото)

У злоумышленников были автоматы, боевые гранаты, взрывчатка, гранатометы и т.д.

Служба безопасности Украины блокировала два канала подпольной продажи оружия, по которым российские автоматы и взрывчатка попадали в руки криминалитета.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, правоохранители предотвратили незаконную продажу оружия и боеприпасов из Днепропетровской и Херсонской областей. В ходе спецоперации полицейские задержали организаторов подпольных каналов сбыта оружия, которое они получали с мест бывших боеприкосновений на территории деоккупированных районов.

“Среди изъятого у злоумышленников: взрывчатка, боевые гранаты, противотанковый гранатомет и автоматы Калашникова российского производства. Установлено, что, например, российский автоматический карабин АК-12 они хотели продать почти за 60 тысяч грн, а стоимость гранатомета оценивали в 14,5 тысяч грн. Злоумышленники подыскивали своих клиентов из-за собственных связей среди представителей криминальной среды”, — рассказали в СБУ.

Российское оружие с деоккупированных территорий

Правоохранители задержали на Днепропетровщине одного из фигурантов дела, подготовившего к продаже целый арсенал "трофейных" средств поражения. Оружие и боеприпасы он хранил в собственном доме, в котором обнаружено:

ручной пулемет Калашникова;

2 автомата: АК-12 и АК-74;

8 гранатометных выстрелов;

9 боевых гранат;

взрывчатые вещества с детонатором;

более 1 тыс. патронов разного калибра.

Кроме того, из хранилища злоумышленника изъято более 40 артиллерийских снарядов.

Автомат Калашникова

В Херсонской области копы задержали еще одного фигуранта, который пытался незаконно продать автомат Калашникова с патронами и российский гранатомет типа РШГ-2.

Также во время обысков в частном доме задержанного изъято:

▪ гранаты РГД-5;

▪ гранатометные выстрелы;

▪ патроны калибра 5,45.

“На основании собранных доказательств обоим задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас они находятся под стражей. Злоумышленникам грозит до 7 лет тюрьмы”, – рассказали в СБУ.

Напомним, что в Пентагоне прокомментировали передачу Украине боеприпасов с обедненным ураном.

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