Российские банки пытаются обходить санкции: Ермак рассказал, как с этим будет бороться Украина

Российские банки пытаются обходить санкции: Ермак рассказал, как с этим будет бороться Украина

Другие подсанкционные банки готовятся предпринять такие же шаги.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что российские банки пытаются обходить санкции.

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Об этом он написал в Telegram.

"Пятый пакет санкций ЕС коснулся четырех крупнейших банков России, которые позволяли своим клиентам торговать ценными бумагами. После введения санкций такие процедуры запрещены. Но подсанкционные Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и "Открытие" передают иностранные активы своих клиентов брокерам", – отметил Ермак.

Он подчеркнул, что сейчас известно, что брокер Сбербанка переведет клиентов с иностранными ценными бумагами в БКС и АТОН.

"Мы будем бороться за то, чтобы санкции были введены против БКС и АТОН. Наша Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку будет отслеживать каждую попытку россиян обходить санкции и мы вместе с западными партнерами будем оперативно реагировать на это. Все лазейки будут закрыты для агрессора", – добавил руководитель ОП.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 44-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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В ответ на российскую агрессию ряд стран, в том числе США, Канада, Великобритания, ЕС, Япония, другие, ввели против Москвы беспрецедентные экономические и персональные санкции. В частности, они затронули и банковскую систему. Это привело к обесцениванию рубля. Кроме того, банки России больше не могут выдавать гражданам наличную валюту по переводам и валютным счетам. Ранее гражданам РФ прекратили продавать наличную валюту.

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