Российские беспилотники имитируют работу "Шахедов": эксперт рассказал, как РФ усложняет работу ПВО

РФ пытается усложнять работу средствам противовоздушной обороны в Украине

Об этом рассказал заместитель генерального директора компании, занимающейся РЭБ, авиаэксперт Анатолий Храпчинский в эфире телеканала "Эспрессо".

"На самом деле Россия масштабировала производство своих ударных беспилотников. Например, БПЛА "Герберы" и другие средства имитируют работу "Шахедов". Средства радиоэлектронной борьбы очень активно работают, мы видим большое количество информации о локационно утраченных "Шахедах" или ударных БПЛА, благодаря тому, что средства радиоэлектронной борьбы работают, подавляют возможности, и эти беспилотники садятся в полях или даже возвращаются в Россию или Белоруссию", – отметил он.

По словам Храпчинского, подход к противодействию таким ударным беспилотникам состоит из нескольких этапов.

"Сначала их надо обнаружить. Для этого Россия делает большие шаги, чтобы беспилотники летели на низкой высоте или наоборот на высокой, затрудняя их обнаружение. Затем их нужно или подавлять средствами радиоэлектронной борьбы, или физически уничтожать. Физическое уничтожение сейчас осуществляется мобильными группами, что создает нагрузку на наших военных, которые работают из пулеметных орудий или из других средств для перехвата этих беспилотников. Здесь мы говорим о расширении возможностей эксплуатации использования, например, зенитных дронов. Но для такой работы тоже нужны четкие данные, которые могут поступать из средств обнаружения. На самом деле работа ведется, но россияне пытаются модернизировать свои беспилотники, и это не новость. РФ устанавливает Starlink на "Шахедах", меняет системы антенн, которые устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы. Россия постоянно пытается прогрессировать в этом направлении, а мы, конечно, ищем правильные решения для противодействия", – добавил он.

Напомним, Институт изучения войны (ISW) сообщил, что в российской армии провели модернизацию беспилотников "Шахед". Так, была увеличена скорость и высота полета дронов.

Кроме того, в сентябре сообщалось, что Россия существенно нарастила производство "Шахедов" на предприятии "Алабуга".

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