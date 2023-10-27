Российские беспилотники собирают информацию в глубине территории Украины — Гуменюк

Спикер обороны юга Наталья Гуменюк рассказала, что российские БПЛА обнаглели и начали залетать для разведки вглубь территории Украины.

Российские разведывательные беспилотники начали собирать информацию не только вдоль линии фронта, но и в более глубоких регионах.

Об этом пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала 27 октября в эфире телемарафона.

"Мы фиксируем работу беспилотных разведывательных аппаратов, которые на данном этапе можем констатировать, собирают информацию не только вдоль линии фронта, а пытаются заходить с моря и отслеживать ситуацию в более глубоких регионах", — рассказала она.

Кроме того, по словам Гуменюк, в Черном море находится корабельная группировка РФ, имеющая признаки, что на бортах могут быть беспилотные разведывательные аппараты.

"И это делается для разоблачения надводной обстановки и не только надводной, но и вдоль побережья", — добавила пресс-секретарь Сил обороны юга.

Россия готовится к новым ударам по Украине

По словам Натальи Гуменюк, в последнее время наблюдается пауза в применении ракет воздушного базирования типа Х-101, которыми россияне любили варить в прошлом году. Это может свидетельствовать о подготовительном периоде и накоплении врагом вооружения.

В настоящее время известно, что на утро 26 октября в Черном море на боевом дежурстве находятся пять кораблей страны-агрессорки России. Среди них — подводный ракетоноситель с "Калибрами".

Читайте также: