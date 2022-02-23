Российские боевики обстреливают "Градами" Луганскую область: повреждены здания (фото)

Оккупанты применили минометы в направлении Новотошкивского, Золотого и Попасной.

Российские оккупанты со вчерашнего дня, 22 февраля, продолжают непрерывно обстреливать Луганскую область из реактивных систем залпового огня "Град".

Об этом в своем Facebook сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Так, по его словам, на сегодня, 23 февраля, российско-оккупационные войска применили Грады, артиллерию и минометы в направлении Новотошкивского, артиллерию – в направлении Золотого и Попасной.

В результате обстрелов удобно здание населенных пунктов.

Луганська обласна державна адміністрація

Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской области боевики обстреляли из тяжелого вооружения теплоэлектростанцию в городе Счастье. Несколько тысяч человек остались без света, а из-за обстрелов работу станции пока восстановить невозможно.

Теперь местные жители покидают город Счастье Луганской области. Кто может, едет из города, другие прячутся в подвалах.

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