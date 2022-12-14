Российские бомбардировки представляют угрозу для 7 миллионов детей в Украине – ЮНИСЕФ

Помимо непосредственной угрозы, которую создает понижение температуры, дети также лишены возможности учиться или оставаться на связи с друзьями и семьей.

Разрушение энергетической инфраструктуры Украины, вызванное российскими бомбардировками, создает растущий риск для "почти всех детей в Украине — около семи миллионов детей", поскольку зимние температуры продолжают падать по всей стране.

Об этом сообщает digi24 со ссылкой на пресс-релиз Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

В ЮНИСЕФ предупреждают, что без постоянного доступа к электричеству, теплу или воде "дети не только сталкиваются с сильным холодом — зимние температуры могут достигать минус 20 градусов Цельсия — но они не могут пользоваться возможностями онлайн-образования, которое является единственным средством доступа к образованию для многих детей, учитывая то, что многие школы повреждены или разрушены".

Кроме того, в международной организации обращают внимание на то, что украинские больницы больше не смогут предоставлять основные услуги, а неисправные системы водоснабжения увеличивают и без того чрезвычайно высокие риски пневмонии, сезонного гриппа, передаваемых водой заболеваний и COVID-19.

"Помимо непосредственной угрозы, которую создает понижение температуры, дети также лишены возможности учиться или оставаться на связи с друзьями и семьей, подвергая большому риску как свое физическое, так и психическое здоровье", – утверждает генеральный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел. .

Как известно, с октября Россия применяет стратегию массированной бомбардировки украинской инфраструктуры, в частности, энергетических установок, терроризируя гражданское население в зимний период.

Напомним, около 50% критической электроэнергетической инфраструктуры Украины были существенно повреждены российскими ракетными обстрелами, часть была полностью разрушена.

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