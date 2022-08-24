Российские бомбардировщики Ту-22М выпустили ракеты в направлении Украины – мониторинговая группа

С территории Беларуси, вероятно, российская авиация запустила ракеты в направлении Украины.
По предварительным данным мониторинговой группы, запускали ракеты российские бомбардировщики Ту-22М с территории Беларуси.
Об этом говорится на странице "Беларусски Гаюн".
"По предварительной информации, запуски проводились российскими бомбардировщиками Ту-22М с территории над Узденским районом, а затем пролет над Слуцким районом в сторону Украины. Может быть запущено от 1 до 2 ракет", — говорится в сообщении.
Авторы группы опубликовали фото, на котором видны в небе следы от запуска ракет.
Напомним, в Хмельницкой области 24 августа местные жители слышали взрывы, прогремевшие во время последней воздушной тревоги. Впоследствии информацию о "прилетах" подтвердил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.
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