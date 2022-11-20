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"Российские бомбы разрушили школы в Украине": ЕС передает 14 млн евро на автобусы для детей

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
388
Время на прочтение
1 мин
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"Российские бомбы разрушили школы в Украине": ЕС передает 14 млн евро на автобусы для детей

Урсула фон дер Ляен / Фото: Associated Press

Еврокомиссия начала "кампанию солидарности".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен поздравила маленьких украинцев со Всемирным днем ребенка и сообщила о 14 млн евро помощи, передаваемой Европейским Союзом Украины для закупки школьных автобусов для детей.

Об этом Урсула фон дер Ляен сделала сообщение на своей странице в Twitter.

"Мы начинаем кампанию солидарности. Россия с помощью бомбы разрушила украинские школы, ЕС жертвует 14 млн евро на школьные автобусы для детей", — написала глава Еврокомиссии.

Напомним, ЕС пообещал выделить Украине 18 млрд евро помощи. По словам Урсулы фон дер Ляен, это будет в значительной степени способствовать покрытию потребностей Украины в финансировании на 2023 год.

1 ноября в ЕС приняли решение о выделении Украине 25,5 млн. евро в поддержку энергосистемы, а также передачу энергооборудования.

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Дата публикации
Просмотры
388
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