Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен поздравила маленьких украинцев со Всемирным днем ребенка и сообщила о 14 млн евро помощи, передаваемой Европейским Союзом Украины для закупки школьных автобусов для детей.

Об этом Урсула фон дер Ляен сделала сообщение на своей странице в Twitter.

"Мы начинаем кампанию солидарности. Россия с помощью бомбы разрушила украинские школы, ЕС жертвует 14 млн евро на школьные автобусы для детей", — написала глава Еврокомиссии.

Россия's бомбы должны быть построены в Украину, стремясь к жизни в течение длительного времени и некоторых счастливых коммун.



@EU_Commission является получением €14 миллионов для образовательных мероприятий в Украине. Но больше не требуется. #WorldChildrensDay pic.twitter.com/oerO2XUqk4 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 20, 2022

Напомним, ЕС пообещал выделить Украине 18 млрд евро помощи. По словам Урсулы фон дер Ляен, это будет в значительной степени способствовать покрытию потребностей Украины в финансировании на 2023 год.

1 ноября в ЕС приняли решение о выделении Украине 25,5 млн. евро в поддержку энергосистемы, а также передачу энергооборудования.

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