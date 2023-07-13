Российские БПЛА ночью атаковали район Киева, где живет посол Британии: она отреагировала

Посол Британии отметила, что вражеские БПЛА атаковали район, в котором она проживает, поэтому ночью у ее окон было очень громко.

Госпожа посол Британии в Украине Мелинда Симмонс отреагировала на ночную атаку РФ по Киеву 13 июля и поблагодарила украинскую ПВО.

Об этом она написала в своем твиттере.

"Довольно неприятная ночь. По сообщениям, российские БПЛА атаковали Киев по нескольким направлениям, в том числе район, в котором я живу, и соседний с ним. Не удивительно, что было так громко. Сегодня утром я благодарна украинской противовоздушной обороне и своему укрытию без окон. Теперь пора подышать свежим воздухом", — написала Мелинда Симмонс.

Напомним, в ночь на 13 июля российские оккупанты атаковали Украину 20 ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131", а также ракетами. Силы ПВО уничтожили 20 дронов и два "Калибра".

Однако обломки вражеских беспилотников упали в Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Подольском районах и повредили жилые дома.

Спасатели обнаружили тело погибшего во время тушения пожара в Подольском районе, В Дарницком районе госпитализировали двух пострадавших.

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