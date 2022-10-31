"Российские цели были очень знакомы": что писали западные СМИ о утренней атаке оккупантов

Сегодня, 31 октября, утром во многих областях Украины сообщили о взрывах после продолжительной воздушной тревоги. В некоторых областях, как в Киевской, Львовской, Хмельницкой и Винницкой, сработало ПВО. В двух последних обломки ракет упали на жилые строения.

Премьер Украины Денис Шмыгаль уточнил, что оккупанты ударили по 18 энергетическим объектам. Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные аварийные отключения электроэнергии. Потребителей призывают ограничить использование энергоемких устройств. В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий ударов.

Силы ПВО за утро сбили 44 из более чем 50 российских ракет. Их запускали самолеты стратегической авиации с севера Каспийского моря и Ростовской области. Одна из сбитых ракет упала в Молдове в деревне Наславча.

Западные СМИ осудили российские ракетные обстрелы.

Так, издание Washington Post пишет, что Россия обстреляла Киев и другие крупные города сначала 10 октября, а затем снова в следующий понедельник.

"Возможно, на этот раз обстрелы можно было предусмотреть после атаки беспилотников против военных кораблей России в крымском порту в Севастополе", — отмечает издание.

Financial Times отмечает, что новые российские удары по городам Украины произошли после того, как Москва объявила о своем выходе из "зернового соглашения".

BBC пишет, что "сегодняшние российские цели в Украине были очень знакомы". Ракеты были направлены на объекты энергетической инфраструктуры в городах по всей Украине, расположенных вдали от линии фронта. Издание подчеркивает, что российская армия очень часто запускает десятки ракет и беспилотников одновременно, пытаясь перегрузить украинскую систему ПВО.

В последнее время российские войска ужесточили обстрелы объектов энергетической инфраструктуры Украины. Для атак они используют крылатые ракеты, ракеты противовоздушной обороны "земля-земля" и предоставленные Ираном дроны-камикадзе Shahed-136.

Российский президент Владимир Путин 10 октября подтвердил нанесенные Россией массированные удары по Украине, в том числе по объектам энергетики. При этом он пригрозил новыми атаками "в случае продолжения попыток проведения на российской территории "терактов".

Ракетный обстрел в общественном месте: как помочь пострадавшим и не навредить себе – Ночная стража

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