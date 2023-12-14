Российские десантники понесли огромные потери на Херсонщине — британская разведка

После этого командующего группой войск "Днепр" генерал-полковника Михаила Теплинского призвали подать в отставку.

В Херсонской области российские десантники понесли огромные потери. Это произошло при попытке выбить украинские силы у села Крынки на левом берегу Днепра.

Об этом говорится в новом отчете британской разведки по состоянию на 14 декабря.

Новосформированная 104-я гвардейская воздушно-десантная дивизия Воздушно-десантных войск России (ВДВ) не только не выполнила поставленные задачи во время своего боевого дебюта в Херсонской области, но и понесла чрезвычайно большие потери.

"104 гвардейская воздушно-десантная дивизия плохо поддерживалась авиацией и артиллерией, а многие военнослужащие, скорее всего, были неопытны", — говорится в сообщении.

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Как отметили британские аналитики, после этого инцидента российские "милблогеры" призвали командующего группой войск "Днепр" генерал-полковника Михаила Теплинского подать в отставку.

"Это удар по репутации Теплинского как одного из самых способных российских полевых командиров на войне: по своей штатной должности он также является командующим ВДВ", – считают в британской разведке.

Добавим, что украинские военные ликвидировали на фронте трех российских офицеров российской армии в звании майора, капитана и старшего лейтенанта.

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