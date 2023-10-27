Российские диверсанты на границе: где наибольшая активность ДРГ и как они действуют

Российские оккупанты не отказались от намерений терроризировать своими ДРГ приграничные области, в частности Сумщину и Черниговщину.

Где самое угрожающее место, в эфире телемарафона рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

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По его словам, Россия достаточно часто использует свои диверсионные группы. В последнее время наибольшую активность вражеских ДРГ фиксируют в Сумской области.

"Довольно часто диверсанты пытаются зайти на территорию Украины, но по территории нашего государства они много пройти не могут. Их наши воины обнаруживают, сразу открывают огонь и в дальнейшем такие группы отходят за линию госграницы. Сразу также направляются в те места противодиверсионные резервы, работают минометы, работает артиллерия", – говорит Демченко.

Он отмечает, что группы диверсантов могут быть разными: может быть небольшое количество, может достигать и 10 человек. Их основная задача – и диверсии, и разоблачение мест расположения Сил обороны Украины для того, чтобы или уничтожить их, или же зафиксировать, где они находятся, чтобы в дальнейшем навести артиллерию, дроны или ракеты.

ДРГ – большая угроза гражданским

"К сожалению, работа диверсантов – это угроза и местным жителям. Потому что враг, как видим, открывает огонь по любым транспортным средствам. Если есть засада от диверсантов и когда двигается транспорт, они могут не различать будь то гражданский автомобиль или автомобиль. с военнослужащими", – объяснил спикер ГПСУ

По его словам, последняя попытка прорыва диверсионной группы произошла несколько дней назад.

"Наш пограничный наряд ночью в тепловизор зафиксировал движение 3 человек. Сразу по ним был открыт огонь и они в дальнейшем отошли на территории России", – подытожил Демченко.

Также сообщалось, что в Сумскую область российская ДРГ прорывалась в ночь на 12 октября.

Напомним, РФ перебрасывает своих диверсантов сразу в три украинских области. Речь идет о Сумщине, Харьковщине и Черниговщине.

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