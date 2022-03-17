Российские диверсанты повсюду: глава МВД предупредил украинцев об опасности

Диверсионные группы оккупантов есть и в западных областях.

После полномасштабного нападения России во всех регионах Украины активизировались диверсионные группы РФ, а обстрелы оккупационными войсками уже происходят во всех областях. Сейчас в Украине не осталось мест, где бы не было явной военной угрозы.

Об этом рассказал глава МВД Денис Монастырский во время всеукраинского телемарафона.

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В целом, как заметил Монастырский, вражеских диверсантов задерживают в разных регионах Украины. В Киеве, например, он ежедневно получает информацию о задержанных представителях вражеских ДРГ, корректировщиках огня.

"Мы уже не назовем области, где не происходили обстрелы или где не располагались представители диверсионных групп. К сожалению, это явление уже стало для нас обычным. В Киеве я, например, ежедневно получаю информацию о задержанных представителях вражеских ДРГ, корректировщиках огня. Они также есть во Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской областях. Эта проблема сегодня есть повсюду", — сказал Монастырский.

Напомним, в Мерефе Харьковской области 17 марта в 3:30 утра в результате российских обстрелов разрушены школа и дом культуры, повредило и рядом расположенные дома.

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