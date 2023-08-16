Российские диверсанты предпринимают попытки проникать в Украину: представитель ГПСУ назвал самое опасное направление

Россия пытается использовать диверсионно-разведывательные группы на территории Украины, но делает это безуспешно.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По его словам, последнюю попытку проникновения вражеских диверсантов подразделения Вооруженных сил Украины обнаружили в Сумской области.

Также читайте В Украину пыталась проникнуть ДРГ: что известно

"Наиболее привлекательное направление, где враг пытается использовать диверсантов — это границы Сумской или стык Черниговской и Сумской областей", — отметил представитель Госпогранслужбы.

Однако, подчеркнул Андрей Демченко, у диверсантов ничего не получается.

"Наши украинские защитники их сразу обнаруживают, по ним открывается огонь, и они ни с чем отходят", — пояснил он.

Напомним, в течение июля 2023 года на участке российско-украинской границы в пределах Черниговской и Сумской областей были обнаружены и предотвращены четыре попытки проникновения на территорию Украины диверсионных разведывательных групп противника (ДРГ).

Читайте также: