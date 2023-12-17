Российские диверсанты проникают на территорию Украины: какие области под угрозой (видео)

Случаи заходов российских диверсантов украинские пограничники чаще всего выявляют в Сумской и Харьковской областях, однако угроза от них существует также для Черниговщины. Одну из последних групп обнаружили в Сумской области.

Об этом сообщили в воскресенье, 17 декабря, в Госпогранслужбе.

"После слаженных действий пограничников и сил территориальной обороны, в том числе с нанесением огня артиллерии, диверсанты были выбиты за линию государственной границы", — говорится в сообщении.

Пограничники отметили, что диверсанты с соответствующим вооружением и экипировкой пытаются действовать скрыто, иногда делятся на несколько групп, совершают отвлекающие маневры. Нередко в местах своей работы они оставляют взрывные ловушки.

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"Угроза от диверсантов идет не только украинским воинам, но и обычным гражданам, ведь террористы могут открыть огонь по людям или транспорту, которые первыми попадутся им на глаза, несмотря — это военные или гражданские", — подчеркнули в Госпогранслужбе.

Для эффективного противодействия вражеским ДРГ, говорится в сообщении, подразделения Сил обороны, которые защищают участок рубежа со страной-агрессором, совместно тренируются и оттачивают взаимодействие.

“Для противодействия диверсионным группам привлекаются противодиверсионные резервы, отрабатываются различные тактики, позволяющие своевременно выявить и обезвредить врага. Применяются инженерные препятствия, средства контроля и наблюдения за местностью, аэроразведка", – сообщили пограничники.

Напомним, в начале декабря российская оккупационная армия начала активнее использовать диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) вблизи границы с Харьковской областью. В то же время в Харьковской области возросло количество вражеских обстрелов.

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