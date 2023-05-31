Российские диверсанты пытались прорваться через границу на Харьковщине, но отошли с потерями

На днях российская диверсионно-разведывательная группа пыталась прорваться через границу на Харьковщине. Впрочем, этого не удалось. Они россияне отошли с потерями.

Об этом сообщил в эфире телемарафона глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Конечно, враг запуская ДРГ пытается проверить слаженность наших войск и плотность нашей охраны. Однако под огневым поражением они вынуждены были отойти с потерями", – рассказал глава ОВА.

По его словам, попытки прорыва ВРГ фиксируют постоянно. Синегубов отмечает, что оккупанты РФ не оставили своих планов по захвату Харькова и области. Вот почему они стараются улучшить свое тактическое положение.

ДРГ в Харьковской области

Генштаб в вечерней сводке 30 мая сообщил, что российская диверсионно-разведывательная группа безуспешно пыталась проникнуть через государственную границу Украины в Харьковской области.

"В эти сутки враг предпринял неудачную попытку проникновения ДРГ через госграницу Украины в районе населенного пункта Зеленое Харьковской области", — говорилось в сводке.

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