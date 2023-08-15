Российские диверсанты пытались прорваться через границу на севере – завязался бой

Враг понес потери — есть раненые и убитые.

Российские ДРГ в ночь на 15 августа пытались проникнуть через Новгород-Северскую территориальную громаду, что на Черниговщине.

Об этом сообщил командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев.

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"Приближение к контрольной полосе с разных сторон двух вооруженных групп боевиков заметил часовой поста наблюдения. Завязался стрелковый бой. Сразу по решению старшего командира по диверсионным силам противника было нанесено огневое поражение по артиллерии. Одновременно в государственную границу выдвинулся противодиверсионный резерв с подразделениями аэронаблюдения", - отметил он.

По предварительным данным, диверсионно-разведывательные группы состояли из пяти и семи боевиков соответственно. Враг понес потери — есть раненые и убитые. Получив ответ, диверсанты отошли обратно.

Как сообщалось ранее, во время съемок пропагандистов в Запорожье между кадыровцами и дагестанцами произошла массированная стрельба.

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