Российские диверсанты пытались прорваться через одну из областей на северной границе — Наев

Четверо вооруженных лиц были замечены пограничниками с помощью тепловизоров.

Российская диверсионно-разведывательная группа пыталась пересечь границу через Черниговскую область

Об этом сообщил командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев.

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"Минувшей ночью на Северном направлении, в пределах Черниговской области, пресечена попытка пересечения государственной границы Украины диверсионной разведывательной группой противника. Четыре вооруженных лица были замечены пограничниками 2-й пограничной заставы с помощью тепловизоров", — сказано в сообщении.

Он подчеркнул, что по диверсантам открыть огонь на поражение, что заставило их отойти вспять.

"Одновременно по сигналу тревоги к месту происшествия выдвинулись резервы из состава пограничного отряда и Вооруженных сил Украины. Благодаря умелым действиям подразделений Сил обороны враг в очередной раз понес потери и не достиг поставленной цели", — заверил Наев.

Напомним, вражеские диверсанты пытались проникнуть в Сумскую область.

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