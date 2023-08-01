Российские диверсанты пытались прорваться через одну из областей на северной границе — Наев

Четверо вооруженных лиц были замечены пограничниками с помощью тепловизоров.
Российская диверсионно-разведывательная группа пыталась пересечь границу через Черниговскую область
Об этом сообщил командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев.
"Минувшей ночью на Северном направлении, в пределах Черниговской области, пресечена попытка пересечения государственной границы Украины диверсионной разведывательной группой противника. Четыре вооруженных лица были замечены пограничниками 2-й пограничной заставы с помощью тепловизоров", — сказано в сообщении.
Он подчеркнул, что по диверсантам открыть огонь на поражение, что заставило их отойти вспять.
"Одновременно по сигналу тревоги к месту происшествия выдвинулись резервы из состава пограничного отряда и Вооруженных сил Украины. Благодаря умелым действиям подразделений Сил обороны враг в очередной раз понес потери и не достиг поставленной цели", — заверил Наев.
Напомним, вражеские диверсанты пытались проникнуть в Сумскую область.
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