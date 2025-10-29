Российские диверсионные группы все чаще сеют хаос на украинских позициях — BI

ВС РФ / © Associated Press

Небольшие российские разведывательные группы все чаще проникают через линию фронта, используя беспилотники для координации действий и стараясь оставаться незамеченными. Украинские военные говорят, что подобная тактика создает хаос и истощает силы обороны.

Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на украинских солдат, служащих на востоке страны.

То, что раньше случалось редко, теперь стало почти нормой», — рассказал Артем, офицер 3-го армейского корпуса Украины.

Как действуют российские группы

По данным военных, группы состоят из нескольких человек и считаются "затратным материалом". Часть таких отрядов имеет задачу захватить позиции и удерживать их до прибытия подкрепления, другие дезорганизовать украинскую оборону, минировать территорию или выявлять расположение дронов.

Командиры управляют действиями с воздуха с помощью беспилотников и передают координаты по радио.

"Иногда россияне посылают солдат без оружия - только с противотанковой миной, которую они должны сбросить на позиции ВСУ", - отметил Артем.

Почему это опасно

Линия фронта растянута более чем на 1300 км – полный мониторинг всех направлений невозможен даже с беспилотниками. Из-за нехватки личного состава появляются "дыры" в обороне, которыми пользуются россияне.

"Бывает, что приходится реагировать сразу в 10-14 точках фронта, когда враг прорывается малыми группами", - говорит офицер.

Иногда оккупанты двигаются пешком за несколько миль до линии столкновения, прячась в лесах или заброшенных домах. Часто они погибают от дронов или артиллерии, но командование продолжает отправлять новых.

"Потери России огромны. Сотни людей погибают ежедневно в этих бессмысленных атаках", - рассказал оператор дронов Димко Жлуктенко.

Изнуряющая тактика

Жлуктенко назвал такую стратегию "проблемной", поскольку она позволяет россиянам продвигаться глубже в глубь украинской территории.

Украинские операторы беспилотников могут реагировать, но, открывая огонь, рискуют разоблачить свои позиции — этим пользуются россияне, ведущие постоянное наблюдение.

Подобная тактика, по данным издания, фиксировалась и в районе Курска, где, по оценкам США, вместе с российскими силами действовали даже северокорейские подразделения, участвовавшие в неэффективных, но массированных атаках.

Ранее сообщалось, что российская армия нарастила интенсивность атак в Донецкой области, активизировав операцию на восточном направлении на фоне безуспешных мирных инициатив президента США Дональда Трампа.