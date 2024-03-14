Российские добровольцы могут отступить из Теткино, но при одном условии

Освобожденный от путинской власти поселок в России предлагают "обменять" на вывод оккупационных войск из украинского Мелитополя.

В легионе "Свобода России" заявили, что готовы начать переговоры с администрацией президента РФ Владимира Путина и даже отступить из освобожденного от власти Кремля поселка Теткино Курской области РФ. Но для этого требуют вывести оккупационную армию из украинского Мелитополя.

Об этом заявил представитель российских добровольцев Алексей Барановский в эфире телеканала "Еспресо".

По его словам, на такой обмен можно согласиться.

“Думаю, это будет неплохая сделка. Мы готовы начать переговоры с администрацией президента, чтобы совершить этот обмен, это достаточно рабочий вариант", — отметил Барановский.

Представитель российского добровольческого батальона сообщил, что с ними пока никто не выходил на связь, чтобы обсудить предложение.

“Думаю, они ждут сигнала из Москвы. Ведь они делают только то, что им прикажут "сверху"... Когда поступят команды из Москвы, возможно, тогда они начнут какие-то переговоры", — отметил он.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал о прорыве границы с РФ, который произошел под утро 12 марта. Тогда была информация, что после боев поселок Теткино Курской области РФ полностью находился под "контролем российских освободительных сил".

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