Российские добровольцы после Белгородщины будут освобождать Крым — военный "Цезарь"

Военный говорит, что их заявления рано или поздно выполняются.

Российские добровольцы на освобождении Белгородщины не остановятся. После БНР их можно ожидать во временно оккупированном армией РФ Крыму.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил военный с позывным "Цезарь" из Легиона "Свобода России".

"Мы получали информацию о расположении российских воинских частей, объектов и инфраструктуры на территории не только Российской Федерации, где у нас много наших соратников, но и с территории Автономной Республики Крым. Мы хотим продемонстрировать Украине и всему миру, что для настоящих русских людей, борющихся с путинским режимом, освобождение Крыма – дело чести. Оккупация Украины началась с оккупации Крыма в 2014 году. Это сомнительное политическое достижение, которое Путин считает венцом своей политической карьеры", – рассказал Цезарь.

По его словам, для его Легиона освобождение Крыма – дело чести.

"Да, мы обязательно появимся там. Если мы говорим, мы обязательно делаем. Мы анонсировали миротворческую операцию в Белгородской области, сильно уставшую от войны, которую обстреливает российская армия. Все что мы говорим – мы рано или поздно делаем", — подчеркнул военный.

Напомним, что в Белгородской области РФ погиб еще один российский полковник. По данным росСМИ, он попал в ловушку на своем служебном авто.

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