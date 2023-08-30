Российские добровольцы снова пересекли границу и атаковали аэродром в Курске: "Все цели были уничтожены"

Военные из "Русского добровольческого корпуса" рассказали подробности успешной спецоперации на аэродроме в Курске. Они сообщили, что снова пересекли украинско-российскую границу и уничтожили там много враждебных целей.

Об этом говорится в официальном заявлении РДК.

Российские добровольцы сообщили, что совместно с контрразведкой СБУ они провели успешную спецоперацию. Россияне, воюющие на стороне Украины, в ночь на 27 августа пересекли "дырявую" границу России и атаковали аэродром в Курске.

"Без препятствий снова пройдя дырявую границу, в ночь на 27 августа мы ударили беспилотниками по военному объекту: аэродрому с путинскими стервятниками. Уничтожены все намеченные цели. Отмечаем: законные цели, которые несли горе и смерть мирным украинским городам. Поражено элементы ПВО, которая прикрывала самолеты палачей", — говорится в заявлении.

Также российские добровольцы отметили, что многоэтажку в Курске обстреляли именно российские ПВО, а не их дрон.

"Вот до какого плачевного состояния, опасного для самих граждан, доведена оборона страны! Курский губернатор лжет, что в многоэтажку врезался наш дрон — и мешает министерству обороны, которое пыталось совсем умолчать о поврежденном здании и просто замять свой позор", — отметили они.

Напомним, ранее некоторые украинские СМИ сообщили, что аэродром в Курске атаковало 16 беспилотников. Дроны отработали по четырем самолетам Су-30 и одному МиГ-29. Также среди пораженных целей — радары комплекса С-300 и два "Панциря".

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