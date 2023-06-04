Бойцы РДК и легиона "Свобода России" заходят в глубь российской территории на 3-10 километров.

Рейды в Белгородскую область военных подразделений "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России", с оружием борющихся против путинского режима, свидетельствуют о попытке создать так называемую "буферную зону" на территории РФ.

Такое мнение в своем Telegram-канале высказал военный эксперт Александр Коваленко.

Он отметил, что российские добровольцы заходят вглубь территории РФ на 3-7-10 км, что позволяет с наименьшими потерями, но максимальным результатом действовать малыми группами с ограниченным огневым потенциалом.

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"С учетом первого рейда РДК и "Легиона", растянувшегося фронтом на 40 км и заходящего вглубь территории до 7 км, можно обозначить приоритетную линию — трасса 14К-3 и ее вариации, ветки и узлы", — предположил Александр Коваленко.

Эксперт отметил, что, несмотря на ограниченный ресурс, российские добровольцы эффективно справляются с этой задачей, не позволяя солдатам режима Путина вернуть контроль над этими участками.

"Как только РДК и "Легион" оснастятся тяжелой техникой и артиллерией как постоянной компонентой, фронт и глубина оперирования этих подразделений сразу же изменятся. С учетом успехов РДК и "Легиона", а также затрофеенной российской техники, думаю, скоро у них все необходимое появится”, – предположил Коваленко.

Напомним, в Белгородской области вооруженные силы РФ наращивают сопротивление операции "Русского добровольческого корпуса", воюющей с путинским режимом в России. Как сообщил начальник штаба РДК Александр с позывным "Фортуна", российская армия не контролирует районный центр Шебекино.

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