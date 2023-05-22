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Российские добровольцы затрофеили вражеский БТР на Белгородщине (видео)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Российские добровольцы затрофеили вражеский БТР на Белгородщине (видео)

Трофейный БТР из "БНР"

Бойцы РДК не дождались подарков от российской оппозиции, потому сделали себе подарок сами.

Бойцы Российского добровольческого корпуса (РДК), проводящего операцию в Белгородской области РФ, затрофеили враждебный БТР.

Видео с трофеем они поделились в соцсетях.

"Мы не дождались сладких подарков от российской оппозиции, потому сделали себе подарок сами. БТР 82А, например. РДК 1:0 ФСБ", – говорится в сообщении.

Добровольцы стерли с БТР "Z-скверну" – символику кремлевской агрессии и теперь будут использовать его в собственных нуждах.

Российские добровольцы затрофеили вражеский БТР под Белгородом (видео)

Российские добровольцы затрофеили вражеский БТР под Белгородом (видео)

В комментариях пользователи отметили, что, несмотря на заверения российской пропаганды об "уничтожении 29 диверсантов" из отряда "из 20 человек", о которых писали рупоры Кремля ранее, добровольцы успешно воюют на территории РФ и даже берут трофеи.

БТР-82 – это основной бронетранспортер российской армии. По информации mil.in.ua, в 2010 году была выпущена небольшая серия БТР-82А для прохождения военных испытаний.

По состоянию на 2018 год в составе сухопутных войск РФ находилось не менее 800 БТР-82А, в морской пехоте ВМФ России около 600 БТР-82А, также БТР-82А есть у десантников и в войсках Росгвардии.

Напомним, что сегодня, 22 мая, добровольцы легиона "Свобода России" и Российского добровольческого корпуса подтвердили пересечение украинско-российской границы.

Добровольцы объяснили, что их цель — создание демилитаризованной зоны вдоль украинско-российской границы.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина не имеет "непосредственного отношения" к происходящим в Белгородской области событиям.

ТСН.ua собрал все, что известно о боях в Белгородской области 22 мая. Пользователи соцсетей с юмором отреагировали на информацию о событиях в Белгородской области. ТСН.ua собрал лучшие мемы.

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Дата публикации
Просмотры
2610
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