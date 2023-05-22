Российские добровольцы затрофеили вражеский БТР на Белгородщине (видео)

Бойцы РДК не дождались подарков от российской оппозиции, потому сделали себе подарок сами.

Бойцы Российского добровольческого корпуса (РДК), проводящего операцию в Белгородской области РФ, затрофеили враждебный БТР.

Видео с трофеем они поделились в соцсетях.

"Мы не дождались сладких подарков от российской оппозиции, потому сделали себе подарок сами. БТР 82А, например. РДК 1:0 ФСБ", – говорится в сообщении.

Добровольцы стерли с БТР "Z-скверну" – символику кремлевской агрессии и теперь будут использовать его в собственных нуждах.

Российские добровольцы затрофеили вражеский БТР под Белгородом (видео)

В комментариях пользователи отметили, что, несмотря на заверения российской пропаганды об "уничтожении 29 диверсантов" из отряда "из 20 человек", о которых писали рупоры Кремля ранее, добровольцы успешно воюют на территории РФ и даже берут трофеи.

БТР-82 – это основной бронетранспортер российской армии. По информации mil.in.ua, в 2010 году была выпущена небольшая серия БТР-82А для прохождения военных испытаний.

По состоянию на 2018 год в составе сухопутных войск РФ находилось не менее 800 БТР-82А, в морской пехоте ВМФ России около 600 БТР-82А, также БТР-82А есть у десантников и в войсках Росгвардии.

Напомним, что сегодня, 22 мая, добровольцы легиона "Свобода России" и Российского добровольческого корпуса подтвердили пересечение украинско-российской границы.

Добровольцы объяснили, что их цель — создание демилитаризованной зоны вдоль украинско-российской границы.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина не имеет "непосредственного отношения" к происходящим в Белгородской области событиям.

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