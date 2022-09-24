Российские документы, выданные в Украине, пригодятся только для трибунала: Резников прокомментировал псевдореферендумы

Министр обороны назвал профанацией незаконные плебисциты, проводимые РФ на оккупированной украинской территории.
Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия прикрывает свои захватнические намерения в Украине болтовней о "референдумах", но законный статус любые "документы" оккупационных властей будут иметь только в трибунале, на котором будут судить российских военных преступников.
Об этом он написал в субботу, 24 сентября, в Twitter.
“Все эти разговоры о “референдумах” – профанация. Россия планировала отобрать, сколько сможет. А мы их выгоним из нашей земли”, – написал украинский министр обороны.
Свое сообщение министр проиллюстрировал известной маркой с крейсером "Москва" и школьным аттестатом из Изюма Харьковской области, который выдали российские оккупанты.
"Документы оккупантов, как этот школьный аттестат из Изюма Харьковской области, имеют законный статус только в трибунале", — подчеркнул он.
Occupation:occupier— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 24, 2022
Все это chatter о “referenda” is profanation.
Однако они будут идти от наших земель.
Напомним, в Луганской области во время так называемого "референдума" людям выдают паспорта Российской Федерации, а мужчинам раздают повестки.
Читайте также:
- У Эрдогана заявили, что Турция не признает псевдореферендумы, которые Россия устроила на захваченных территориях
- Байден о "референдумах" РФ: США никогда не признают территории Украины российскими
- К проведению псевдореферендумов оккупанты планируют привлечь более 4 тысяч предателей и коллаборантов — СБУ