Российские документы, выданные в Украине, пригодятся только для трибунала: Резников прокомментировал псевдореферендумы

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия прикрывает свои захватнические намерения в Украине болтовней о "референдумах", но законный статус любые "документы" оккупационных властей будут иметь только в трибунале, на котором будут судить российских военных преступников.

Об этом он написал в субботу, 24 сентября, в Twitter.

“Все эти разговоры о “референдумах” – профанация. Россия планировала отобрать, сколько сможет. А мы их выгоним из нашей земли”, – написал украинский министр обороны.

Свое сообщение министр проиллюстрировал известной маркой с крейсером "Москва" и школьным аттестатом из Изюма Харьковской области, который выдали российские оккупанты.

"Документы оккупантов, как этот школьный аттестат из Изюма Харьковской области, имеют законный статус только в трибунале", — подчеркнул он.

Occupation:occupier

Все это chatter о “referenda” is profanation.

Однако они будут идти от наших земель. — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 24, 2022

Напомним, в Луганской области во время так называемого "референдума" людям выдают паспорта Российской Федерации, а мужчинам раздают повестки.

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