Российские дорогие ракеты и авиабомбы тратят в Волновахском районе на уничтожение сараев и домов

Местным жалко хозяйства, которые уничтожаются.

Авиационный удар в Донецкой области — сразу в три поселка — Большую Новоселку, Богатырь и Комар — прилетели и взорвались российские ракеты. Одна женщина получила легкую контузию. Разрушены до отказа несколько частных гражданских сооружений. Около десятка жилых домов придется чинить.

Об этом говорится в ТСН.

На месте удара остатки боеприпаса от новейшей вражеской реактивной системы залпового огня "Торнадо-С". Это был – кассетный боеприпас. И местные жители утверждают: слышали, как снаряды взрывались вдоль Запорожской трассы. Есть и остатки модернизированного "Смерча" — еще больше смертоносного и дальнобойного На вооружении у кремлевской орды с 2016 года. Летит на 120 километров от места старта и накрывает огромные территории. По всему поселку, более десятка таких ракет, уже больше недели просто лежит, или торчит в земле. Сегодня – сюда, залетела еще одна.

Свистело, "вжарило" и упало так, что почувствовали по всей деревне, говорят местные. Чьи дома и хозяйственные постройки только задело взрывной волной, скорее взялись откапывать машины, латать дыры в крышах и закрывать окна от дождя. Там, куда ударил боеприпас, в первые полчаса после взрыва, хозяин усадьбы только ругался и собирался скорее взять в руки оружие. «Здесь был хоздвор. И них*** нет. Позвоните, скажите, на ту сторону: пид***! Возьму автомат, хотя и пенсионер – буду всех ху**ть», — ругается мужчина.

Это была огромная авиационная ракета. И россияне не пожалели усилий и рискнули самолетом, чтобы убить кур, и разрушить сарай. Взрывной волной еще семь обычных жилых построек пострадали.

Высокоточными дорогостоящими авиационными ракетами расстреливали ныне гражданских по всему району. Украинские военные, которые держат фронт вблизи Великой Новоселки говорят, с начала недели, без российских бомбардировщиков над головами не проходят ни суток. «Был авиаудар, потому что мы ощущали, значит, пролет самолета, потом последовал взрыв. Ракета высокоточная, российского производства, это 100%», – говорит военнослужащий ВСУ

Лишь с начала суток, Волновахский район, решисты атаковали с воздуха авиационными ракетами полдесятка раз.

Российские войска обстреляли три населенных пункта в Донецкой области

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