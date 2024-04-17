Российские ДРГ атакуют на севере: какую тактику используют и какими группами действуют

По словам спикера ГПСУ, неоднократно сталкиваясь с диверсионными группами украинские военные отмечали, что действия врага были достаточно профессиональными.

Российские диверсионно-разведывательные группы продолжают терроризировать пограничные области Черниговщины, Сумщины Харьковщины.

Как действуют вражеские ДРГ, рассказал в эфире телемарафона представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

По его словам, российские ДРГ – это подготовленные группы, состоящие из профессионалов, знающих свое "дело". Неоднократно сталкиваясь с диверсионными группами украинские военные отмечали, что их действия были достаточно профессиональными.

"И враг собственно и пытается применять именно подготовленных лиц для того, чтобы и разоблачать места расположения наших защитников и также пытаться наносить удар именно действиями враждебных диверсионных групп... Это может быть пять или больше человек, или даже группы больше. И иногда они делились во время своих действий на меньшие группы для того, чтобы окружить наших ребят с разных сторон", – говорит Андрей Демченко.

Напомним, 15 апреля сообщалось, что в Сумской области украинские пограничники отбили нападение российской ДРГ. Аналогичный инцидент произошел 1 апреля.

В январе на Сумщине российская ДРГ жестоко убила двух гражданских – брата и сестру.

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