Российские ДРГ атакуют Сумщину: есть ли угроза прорыва

Пока кафиры не применяют тяжелую технику для прорыва.

В приграничных районах Сумской области фиксируют попытки прорыва российских ВРГ. Оккупанты пытаются пробраться малыми группами, но украинские военные оперативно уничтожают их.

Об этом сообщил начальник прессслужбы 15 мобильного пограничного отряда "Стальная граница" Ивана Шевцова в эфире телемарафона.

По его словам, российские войска пытаются заходить группами по 2-3 военнослужащих на разных направлениях.

"Это больше похоже на разведывательно-диверсионные группы. Маленькими группами враг пытается заходить по определенным направлениям", — рассказал Шевцов.

Украинские защитники мгновенно реагируют на эти действия и ликвидируют российские диверсанты.

Напомним, за последнее время удалось в определенной степени стабилизировать ситуацию по отрезку Фиголовка-Двухлетняя-Западное в Харьковской области. После вытеснения россиян из Фиголовки, украинские военные успешно ликвидируют их при попытках продвинуться и восстановить контроль над селом. Подобное происходит и по всей линии образовавшихся плацдармов.

Читайте также: