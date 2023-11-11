Российские ДРГ на границе: в какой области наибольшая активность врага

Российские диверсионные группы постоянно пытаются проникнуть на территорию приграничных областей Украины – больше всего таких случаев фиксируют на территории Сумской области.

Об этом рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телеканала "Эспрессо".

"Россия ежедневно обстреливает пограничные громады со своей территории. В частности, россияне постоянно обстреливают территории Сумщины, Черниговщины и Харьковщины. Также противник очень часто использует ДРГ. Так попытки захода ДРГ больше всего фиксируются на Сумщине. Однако наши воины понимают сложность ситуации и постоянно тренируются для того, чтобы противодействовать такой диверсионной деятельности врага", — сказал он.

Демченко также отметил, что в отличие от России, на границе с Беларусью ситуация остается полностью контролируемой со стороны Государственной пограничной службы и других составляющих, усиливающих это направление.

"Сейчас мы не фиксируем никаких нестандартных ситуаций на этом участке границы", — резюмировал представитель ГПСУ.

Напомним, в ВСУ рассказали о ситуации с вражескими ДРГ на севере.

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