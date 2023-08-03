Российские ДРГ несколько раз за июль пытались прорвать границу на севере Украины — Наев

Диверсанты шли в темное время суток, однако это не помешало пограничникам на наблюдательных постах своевременно заметить ДРГ.

В июле 2023 года на участке российско-украинской границы в пределах Черниговской и Сумской областей были выявлены и предотвращены четыре попытки проникновения на территорию Украины диверсионных разведывательных групп противника (ДРГ).

Об этом сообщил командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев.

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По его словам, диверсанты шли в темное время суток, однако это не помешало пограничникам на наблюдательных постах своевременно заметить ДРГ и открыть огонь на поражение.

"В мерах противодействия диверсионно-разведывательным силам противника активно участвовали также подразделения Сил территориальной обороны, Сил специальных операций, минометные расчеты, противодиверсионные резервы и спецназовцы Центра специальных операций Альфа", — говорится в его сообщении.

Наев отметил, что на Северном направлении продолжаются работы по усовершенствованию системы видеонаблюдения, минированию возможных путей пересечения границы управляемыми противопехотными минами, а также обустройству минированных непроходимых лесных завалов.

Как сообщалось недавно, российские диверсанты пытались прорваться через границу в Черниговской области.

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