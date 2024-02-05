Российские ДРГ пытаются прорвать границу Украины: Наев назвал опасные участки

Российские ДРГ пытаются постоянно прорвать госграницу Украины в пограничные Сумской, Черниговской и Богодуховском районе Харьковской областей.

Об этом рассказал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в эфире телемарафона.

По его словам, диверсионные группы состоят из хорошо подготовленных офицеров. Их цель – действовать только на пограничные вдоль границы в течение 1000 км.

"Состав ДРГ 10-12 человек. Все эти ДРГ из состава спецопераций РФ, а также ГРУ Генштаба РФ. Следует понимать, что это офицерские группы, имеющие хорошую подготовку. Их цель действовать только в пограничные", — отметил он.

Он предупредил, что ДРГ постараются совершать "террористические действия против гражданского населения или военнослужащих", поэтому он призвал гражданских гражданам понять, что пограничные — это линия боевого столкновения.

Напомним, 4 февраля в Сумской области ДРГ оккупантов пыталась прорвать украинскую границу, бой длился более полутора часов.

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