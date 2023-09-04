Российские ДРГ все чаще пытаются прорваться в две области: в ГПСУ рассказали подробности

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что российские ДРГ чаще всего пытались проникнуть на территорию Сумской и Черниговской области.

Об этом пишет "Эспрессо".

Демченко отметил, что чаще всего россияне пытаются прорваться на территорию Сумской области.

"РФ пытается использовать диверсионно-разведывательные группы на границе с Украиной. За последнее время мы видим большую активность по Сумскому направлению. Иногда возникают такие попытки в Черниговской области. За последнее время мы не фиксировали попыток использования ДРГ по Харьковской области", — сказал он.

Демченко отметил, что украинские защитники открывают огонь по российским диверсантам после того, как те пересекают государственную границу Украины.

Напомним, в пятницу, 25 августа, в Сумскую область пыталась прорваться российская ДРГ. Во время отражения вражеской атаки погибли четверо украинских защитников.

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