Российские ДРГ все чаще пытаются прорваться в одну из областей Украины — ГПСУ

Больше всего попыток прорвать украинскую границу фиксируется в Сумской области. Там активизировались вражеские ДРГ.

Пограничники фиксируют большое количество вражеских ВРГ в Сумской области.

Об этом рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко во время брифинга в Медиацентре Украина – Укринформ 7 сентября.

"Враг, вдобавок к ежедневным обстрелам, в пределах Черниговской, Сумской и Харьковской областей пытается использовать диверсионно-разведывательные группы, которые пытаются зайти на территорию Украины", — рассказал он.

Так, больше всего таких попыток фиксируется именно в Сумской области. В то же время на Харьковщину россияне заходить не рискуют.

"Это не исключает, что враг не будет там этого делать, но в настоящее время больше всего попыток все же фиксируется по Сумской области", — добавил Демченко.

Он подчеркнул, что украинские защитники делают все необходимое для того, чтобы, прежде всего, усилить это направление. Также осуществляются меры по разоблачению таких диверсионных групп, в том числе с помощью БПЛА, отслеживающих ситуацию на границе с РФ.

Напомним, 25 августа, на Сумщину пыталась прорваться российская ДРГ. Во время отражения вражеской атаки погибли четверо украинских защитников.

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