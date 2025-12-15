Российские дроны "Герань-2" с ракетой Р-60: какое строение, найдены иностранные компоненты

Модифицированный дрон «Герань-2» с ракетой Р-60 / © ГУР Минобороны

Реклама

ГУР Минобороны Украины раскрыло детали строения новой модификации российского дрона «Герань-2» серии «Э», оснащенного авиационной ракетой Р-60 класса «воздух-воздух». В частности, электронная начинка дрона содержит компоненты производства западных стран

Об этом говорится в заявлении ГУР.

По данным украинской разведки, россияне модернизировали устаревшую советскую разработку — авиационную ракету класса «воздух-воздух» Р-60 — приспособив ее для установки на «Герани» (российское название дрона «Шахед»). Целью такой адаптации является поражение украинских вертолетов и самолетов, задействованных в охоте на российские беспилотники.

Реклама

Ракета с авиационным пусковым устройством АПУ-60-1МД (П-62-1МД) монтируется на специальный кронштейн в верхней передней части фюзеляжа дрона.

Беспилотник оборудован двумя сетевыми камерами — одной в носовой части и еще одной позади пускового узла ракеты. Передача видеосигнала и команд управления осуществляется с помощью китайского mesh-модема Xingkay Tech XK-F358.

Полетный контроллер, а также навигационные и инерциальные модули остались типичными для других «Гераней». Для спутниковой навигации в условиях активного радиоэлектронного противодействия применяется 12-канальный помехозащищенный модуль «Комета».

Электронная начинка включает также одноплатный микрокомпьютер Raspberry Pi 4 (Великобритания), трекер и два GSM-модема для передачи телеметрических данных.

Реклама

Страны происхождения электронных компонентов остаются стандартными для российских БпЛА этого типа: США, Китай, Швейцария, Тайвань, Япония, Германия и Великобритания. Полный перечень элементов с маркировкой и фотоматериалами доступен по ссылке.

Вероятная схема применения ракет предусматривает передачу изображения с камер дрона через mesh-модем оператору. В случае появления украинского самолета или вертолета в зоне поражения оператор подает команду блоку автоматики ракеты на пуск.

После запуска тепловая головка самонаведения Р-60 самостоятельно захватывает цель. Также не исключается вариант предварительного захвата цели головкой самонаведения с передачей этой информации оператору, который после этого дает команду на пуск.

«Основная цель новой разработки — создание угрозы для украинской армейской и тактической авиации, снижение эффективности ее работы по перехвату вражеских БПЛА. Таким образом, российская многоцелевая версия иранского Shahed-136 получает еще одно назначение, а опыт такого применения, вероятно, также будет передан Ирану», — говорится в сообщении ГУР.

Реклама

Напомним, ранее стало известно, что Россия начала использовать модернизированные ударные дроны «Шахед» со старыми советскими ракетами Р-60 якобы для поражения украинских вертолетов и обхода ПВО. Однако авиационный эксперт Константин Криволап утверждает, что эта конструкция практически неэффективна и не представляет реальной боевой угрозы для авиации.