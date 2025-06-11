Российские дроны проникают в блиндажи: почему укрытия больше не защищают

ВСУ / © Associated Press

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Фортификации, построенные в 2023 и начале 2024 года, уже неэффективны — из-за изменения тактики ведения боевых действий.

Об этом в эфире Radio NV заявил военный обозреватель Денис Попович.

«Даже если блиндаж построен по всем правилам и был актуален в прошлом году — сейчас дрон просто залетает внутрь и уничтожает все», — отметил он.

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По словам Поповича, современный дрон выполняет и разведку, и поражение цели, полностью изменяющее логику обороны. Больше не спасают даже хорошо замаскированные укрепления — беспилотники легко находят и поражают укрытия, даже внутри которых находятся военные.

«Мы видели кадры, где дроны залетают прямо в укрытие. Поэтому теперь главное — не бетон, а маскировка, фальшивые цели, сетки от БпЛА и минирование», — объяснил Попович.

Также он добавил, что теперь главный принцип — «зарыться в землю» так, чтобы дрон не смог выявить присутствие военных и не привел артиллерию.

«Даже большие опорные пункты, ранее выдерживавшие удары КАБов, теперь не всегда могут защитить», — подчеркнул он.

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Напомним, россияне на Покровском направлении активно пытаются нарушить логистику Сил обороны с помощью дронов. Враг не только попадает по военным, но и атакует гражданский транспорт — хаотично бьют по прифронтовым дорогам.

Для ударов применяют даже ударные дроны «Молния» по пехоте, что свидетельствует о новой тактике. Чтобы усилить контроль над подступами к передовой, РФ опрокинула в Покровский район спецподразделение операторов БПЛА «Орион» — именно тех, кто ранее действовал на Курском участке фронта.