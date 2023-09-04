Российские дроны сдетонировали на территории НАТО: у Зеленского отреагировали

Российские ударные дроны представляют угрозу не только Украине, но и соседним государствам и нашим партнерам. Поэтому страну-агрессора необходимо остановить совместными действиями.

Об этом заявил Андрей Ермак.

Он отметил, что в своих террористических атаках на украинскую портовую инфраструктуру, целью которых является создание продовольственного кризиса в мире, российские дроны и ракеты также угрожают жителям других государств.

Ермак предложил четыре пункта для этого:

Необходимо перекрыть кислород русскому военно-промышленному комплексу. Россияне не должны получать западные компоненты для производства ракет и дронов через третьи страны. Соответствующий план действий группа Макфола-Ермака уже представила нашим союзникам. Санкции должны стать более жесткими. Без этих компонент РФ не сможет производить оружие для убийств.

Оккупанты не должны запускать ударные беспилотники и ракеты по Украине – их нужно лишить этих возможностей.

Союзники должны передавать больше систем ПВО/ПРО для Украины. Ставка врага делается на то, чтобы перегрузить нашу оборону количеством собственного оружия и дронов. Соответственно, требуется больше систем.

Дополнительное вооружение и дальнобойные ракеты для Украины – это ускорение деоккупации наших территорий. РФ должна быть разгромлена в поле боя. Мы должны сделать так, чтобы страна-агрессор потеряла какой-либо потенциал для ведения боевых действий на годы. Это возможно, если разбить их армию и лишить ВПК возможности производить вооружение.

Дроны-камикадзе упали и взорвались в Румынии: что известно

Ночью во время массированной атаки ВС РФ на территории Румынии упали и взорвались дроны-камикадзе Shahed. Об этом 4 сентября сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Российские войска атаковали ими район порта в городе Измаил Одесской области.

"Это очередное подтверждение того, что российский ракетный террор представляет огромную угрозу не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран, в том числе государств-членов НАТО", — заявил Николенко.

Напомним, ночью 4 сентября ВС РФ атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Приблизительно в 4:00 БПЛА двигались вдоль границы с Румынией. Сообщалось, что всего оккупанты запустили 17 дронов. Часть из них сбила ПВО, но другая часть попала в гражданские и инфраструктурные объекты.

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