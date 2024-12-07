Российские дроны стали вести себя странно после замены южнокорейского двигателя на китайский: что известно

Ударные беспилотники "Герань-2", являющиеся российской версией иранского дрона Shahed-136, в этом году вели себя странно. Возникающие у них технические проблемы американские чиновники связывают с действием санкций, которые они вводят против россии.

Об этом пишет The Washington Post.

Чаще "Герани" теряют контроль при резком повороте. Некоторые из них разбиваются, другие выравниваются, но становятся легкой добычей для украинских средств ПВО.

Западные и украинские военные аналитики, которые разговаривали з WP, связали большое количество сбоев с некачественными компонентами.

Вероятной причиной эксперты Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) назвали замену серводвигателя – небольшого устройства, помогающего регулировать движение беспилотника в полете. В конце прошлого года производитель начал ставить на "Герань-2" китайский серводвигатель вместо южнокорейского, который россия использовала раньше, но теперь не может из-за санкций.

Неисправные беспилотники ознаменовали небольшую победу западных стран в противостоянии, которое ведут государственные и разведывательные органы разных стран, чтобы с одной стороны лишить москву доступа к высокотехнологичным компонентам, а с другой – найти способы обойти ограничения и доставить эти детали в РФ, пишет WP.

По словам американских чиновников, после начала войны операции по закупке иностранных компонентов взяли в свои руки ФСБ и ГРУ.

Несмотря на то, что США удается перекрывать новые и новые каналы контрабандных поставок, Россия производит некоторые виды вооружений в таких количествах, что компенсирует потери в качестве. Только в октябре она запустила по Украине более 2 тысяч дронов "Герань-2", сообщил президент Владимир Зеленский.

Напомним, как сообщил специалист по связи для армии Сергей (Флэш) Бескрестнов в интервью LIGA.net, российская террористическая армия, атакуя украинские города с воздуха, пытается совершенствовать свои "Шахеды", но в небе над Украиной чаще будут фиксировать ошибочные цели – примитивные аппараты без боевого заряда, которые должны отвлекать ПВО.

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