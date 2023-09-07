Российские дроны три часа атаковали Одесскую область: в ова рассказали о последствиях

Один человек пострадал.

В ночь на четверг, 7 сентября, российская армия снова атаковала беспилотниками Одесскую область. Под удар попал Измаильский район.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"В течение трех часов российские террористы атаковали ударными беспилотниками юг Одесщины. Это уже четвертая атака Измаильского района за последние пять дней", — говорится в сообщении.

В результате атаки беспилотников в нескольких населенных пунктах области повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор, административное здание. На месте идет ликвидация последствий, говорит Кипер.

Также, по словам главы ОВА, пострадал один гражданский человек – это водитель грузового автомобиля. Муж получил легкую травму ноги.

Напомним, поздно вечером 6 сентября Воздушные силы предупредили, что на Украину снова летят несколько групп "Шахедов". В 22.36 в Сумской области объявили воздушную тревогу.

Уже после полуночи стало известно, что группа вражеских БПЛА подлетает в Одесскую область. Тревога в области продолжалась с 00:29 до 03:20.

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