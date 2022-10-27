Российские элиты понимают, что Путин проигрывает, и думают о жизни без диктатора – The Economist

Российские элиты начинают понимать, что нападение России на Украину было ошибкой и начинают обсуждать, как им придется жить без диктатора Путина.

Об этом пишет издание The Economist.

Журналисты известного журнала с помощью российских аналитиков и своих источников среди российских элит попытались проанализировать происходящее в Кремле.

Российские элиты – бизнесмены и политики, начинают понимать, что война России против Украины была ошибкой Путина. И чем активнее продвигается украинская армия, тем большее разочарование среди российской верхушки. Если раньше власти не позволяли себе даже подумать о том, что Россия может быть без Путина, то уже сейчас проходят такие разговоры.

Элиты наблюдают, как наступают ВСУ, из РФ убегают умные люди, а Запад не повелся на энергетический и ядерный шантаж России. Поэтому в сторону Путина все чаще раздаются проклятия.

Издание отмечает, что это не означает, что Путина в ближайшее время отстранят от власти, однако там считают, что в России начинается самый бурный период постсоветской истории. А западные правительства начинают беспокоиться, что ситуация в РФ может быть неуправляемой.

Российский политолог Кирилл Рогов отмечает, что Путин за все годы своего правления еще никогда не был так близок к поражению.

"Сейчас он планирует и осуществляет проваливающиеся на глазах операции", — говорит Рогов.

Издание отмечает, что большинство российских элит не верили, что Путин начнет полномасштабную войну против Украины, однако там впоследствии начали себя убеждать, что "Путин не может проиграть". The Economist отмечает, что среди российских элит началось массовое пьянство, из-за чего Путин даже делал им замечания.

Сейчас элиты в Кремле разочарованы мобилизацией, ведь из-за этого из страны бегут образованные люди, а замысел Путина превратить войну против Украины в "Большую отечественную" не увенчался успехами. Также сейчас санкции все ощутимее сказываются на российской экономике.

Издание считает, что Путин проигрывает войну, однако не может ее закончить, поскольку испытывает унижения. The Economist отмечает, что поражение РФ в войне может привести к падению путинского режима.

Политолог Аббас Галямов, ранее работавший в Кремле, считает, что элиты могут начать искать того, кто будет руководить государством после Путина.

Война России против Украины

24 февраля российская оккупационная армия начала полномасштабное наступление на территорию Украины. Российский диктатор Путин в тот же день записал свое обращение, в котором объявил о "денацификации" и "демилитаризации" Украины. В сторону нашего государства в тот же день улетели ракеты.

Однако оккупационная армия сначала провалила свое наступление на севере государства, из-за чего позорно бежала с территории Украины. Сейчас удалось частично освободить Харьковщину, Херсонщину, Донбасс и Луганщину. Украинские защитники продолжают очищать Украину от оккупантов.

Советник ОП Алексей Арестович утверждает, что и президент РФ Владимир Путин, и все его окружение понимают бесперспективность ведения боевых действий в Украине, однако сейчас Россия пытается выторговать себе лучшее переспективы на переговорном процессе.

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