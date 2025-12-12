Российские флаги в Северске: в ВСУ ответили, действительно ли враг захватил город

Оккупанты с российским флагом в Северске / © Associated Press

Заявления россиян о полном захвате Северска Донецкой области не соответствуют действительности, за город продолжаются бои. У украинских военных там затруднена логистика, еду и боеприпасы бойцам доставляют дронами и наземными роботизированными комплексами.

Об этом рассказал спикер 11-го армейского корпуса Дмитрий Запорожец, сообщает «Суспильне Донбас».

Бои за Северск: какая ситуация в городе

«Заявления России о захвате Северска не соответствуют действительности. Борьба за город продолжается. Бои в городской застройке — самый тяжелый вид боестолкновений. Стараемся в первую очередь уничтожать за счет БпЛА и артиллерии. Мы открыто показываем, что противника уничтожаем и в центральной, и в южной части города, и на восточных окраинах», — проинформировал Запорожец.

Сейчас российские войска фиксируются на южной и северной окраинах Северска. Захватчики с ноября пытались с этих направлений зайти в город. Большинство оккупантов пытались заходить в шахту №6 в южной части Северска. Силы обороны Украины держали особый контроль на этой шахте и, по возможности, уничтожали там врага.

«Однако, сколько противника зашло в период непогоды… В Донецкой области были дождь, слякоть, снег, были высокие, низкие густые туманы — и противник активно пользовался погодой. Выявлять противника во время такой непогоды очень сложно», — отметил спикер 11-го армейского корпуса.

По его данным, сейчас в Северске могут находиться около 50-60 российских бойцов. Продолжается работа по их уничтожению.

Для стабилизации ситуации в Северске привлекаются необходимые ресурсы

"Ситуация, которая сложилась в Северске, сложная. Географическое размещение Северска — это низина и поэтому при худшем состоянии дел, и если противник захватит Северск, мы сможем его контролировать, что будет происходить в самом Северске. Потому что есть рядом высоты, с которых мы осуществляем как огневое воздействие с помощью БпЛА, так и огневое воздействие с помощью артиллерии», — рассказал Запорожец.

Он акцентировал, что сейчас для стабилизации ситуации в Северске привлекаются необходимые ресурсы. Привлекаются отдельно также операторы дронов.

«Главная задача на сегодняшний день — это выбить живую силу противника, пока он не затянул туда или бронированную технику, или тот же РЭБ, или другие средства, которые бы давали ему возможность удерживать ту застройку, в которой он находится», — объяснил спикер 11-го армейского корпуса.

Российские флаги в Северске

Он также назвал правдивыми видео с российскими флагами на домах в Северске, которые распространяет враг.

«Российские флаги на зданиях, к сожалению, на сегодняшний день — это правда. Противник имел возможность находиться на разных локациях и проводить эти съемки», — сказал Запорожец.

Кроме того, оккупанты также использовали мирных жителей для своей пропаганды.

«Откуда-то там появились и люди 20-25 лет в пропагандистских роликах. В свою очередь, по данным администрации, таких людей там не было, то есть оставались только пожилые люди. То есть пропаганда работает и пропагандистские каналы используют любой личный состав, скажем так, гражданский, или какой-то приездной цирк», — рассказал военный спикер.

Напомним, 11 декабря оперативное командование «Восток» также информировало, что по состоянию на 18:00 того дня Северск остается под контролем Сил обороны Украины, несмотря на попытки врага проникать туда небольшими группами, пользуясь непогодой. Большинство таких подразделений уничтожается на подходах.