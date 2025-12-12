ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
384
Время на прочтение
3 мин

Российские флаги в Северске: в ВСУ ответили, действительно ли враг захватил город

Ситуация в Северске сложная, для стабилизации привлекаются необходимые ресурсы.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Оккупанты с российским флагом в Северске

Оккупанты с российским флагом в Северске / © Associated Press

Заявления россиян о полном захвате Северска Донецкой области не соответствуют действительности, за город продолжаются бои. У украинских военных там затруднена логистика, еду и боеприпасы бойцам доставляют дронами и наземными роботизированными комплексами.

Об этом рассказал спикер 11-го армейского корпуса Дмитрий Запорожец, сообщает «Суспильне Донбас».

Бои за Северск: какая ситуация в городе

«Заявления России о захвате Северска не соответствуют действительности. Борьба за город продолжается. Бои в городской застройке — самый тяжелый вид боестолкновений. Стараемся в первую очередь уничтожать за счет БпЛА и артиллерии. Мы открыто показываем, что противника уничтожаем и в центральной, и в южной части города, и на восточных окраинах», — проинформировал Запорожец.

Сейчас российские войска фиксируются на южной и северной окраинах Северска. Захватчики с ноября пытались с этих направлений зайти в город. Большинство оккупантов пытались заходить в шахту №6 в южной части Северска. Силы обороны Украины держали особый контроль на этой шахте и, по возможности, уничтожали там врага.

«Однако, сколько противника зашло в период непогоды… В Донецкой области были дождь, слякоть, снег, были высокие, низкие густые туманы — и противник активно пользовался погодой. Выявлять противника во время такой непогоды очень сложно», — отметил спикер 11-го армейского корпуса.

По его данным, сейчас в Северске могут находиться около 50-60 российских бойцов. Продолжается работа по их уничтожению.

Для стабилизации ситуации в Северске привлекаются необходимые ресурсы

"Ситуация, которая сложилась в Северске, сложная. Географическое размещение Северска — это низина и поэтому при худшем состоянии дел, и если противник захватит Северск, мы сможем его контролировать, что будет происходить в самом Северске. Потому что есть рядом высоты, с которых мы осуществляем как огневое воздействие с помощью БпЛА, так и огневое воздействие с помощью артиллерии», — рассказал Запорожец.

Он акцентировал, что сейчас для стабилизации ситуации в Северске привлекаются необходимые ресурсы. Привлекаются отдельно также операторы дронов.

«Главная задача на сегодняшний день — это выбить живую силу противника, пока он не затянул туда или бронированную технику, или тот же РЭБ, или другие средства, которые бы давали ему возможность удерживать ту застройку, в которой он находится», — объяснил спикер 11-го армейского корпуса.

Российские флаги в Северске

Он также назвал правдивыми видео с российскими флагами на домах в Северске, которые распространяет враг.

«Российские флаги на зданиях, к сожалению, на сегодняшний день — это правда. Противник имел возможность находиться на разных локациях и проводить эти съемки», — сказал Запорожец.

Кроме того, оккупанты также использовали мирных жителей для своей пропаганды.

«Откуда-то там появились и люди 20-25 лет в пропагандистских роликах. В свою очередь, по данным администрации, таких людей там не было, то есть оставались только пожилые люди. То есть пропаганда работает и пропагандистские каналы используют любой личный состав, скажем так, гражданский, или какой-то приездной цирк», — рассказал военный спикер.

Напомним, 11 декабря оперативное командование «Восток» также информировало, что по состоянию на 18:00 того дня Северск остается под контролем Сил обороны Украины, несмотря на попытки врага проникать туда небольшими группами, пользуясь непогодой. Большинство таких подразделений уничтожается на подходах.

Дата публикации
Количество просмотров
384
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie