Российские генералы могут объединиться и устранить Путина: Маломуж рассказал, при каком условии

Российские генералы представляют большую угрозу для президента России Владимира Путина. Они могут объединиться против него, провести операцию по его устранению, политически вынудить его уйти в отставку или даже уничтожить физически.

Такое мнение высказал в эфире телеканала FREEДОМ генерал, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

По его словам, вертикаль власти Путина и в целом российского руководства дала трещину и начинает рассыпаться: Первые признаки, конечно, проявились. Это не только путчи Путина, потому что мы знаем, что в его окружении даже на начальном этапе не все поддерживали агрессию против Украины. И часть генералов приняли правила игры Путина, когда он начал войну. Потому что протестовать и выступать против грозящей им смертью”.

Однако, отметил Николай Маломуж, угроза Путину от них гораздо сильнее: “Генералы могут объединиться, провести операцию по его устранению или политически заставить его уйти в отставку. Устранить Путина могут даже физически для того, чтобы создать условия для диалога с Западом, чтобы для себя получить индульгенцию, гарантии безопасности. А сами будут гарантировать, что они сохранят определенную стабильность в России и не задействуют ядерное оружие против Запада. Потому что этот аргумент будет для Запада очень значительным.

Он продолжил: “Я хорошо знаю позицию Байдена, его окружения. Они пойдут на переговоры. Потому что основная преграда сегодня даже при предоставлении Украине F-16 и более эффективных дальнобойных ракет это, конечно, угроза со стороны России применения ядерного оружия. Сейчас разрабатываются контрмеры”.

Маломуж заметил, что в этой ситуации видно, что Путин уже не тот, он чувствует, что ряд генералов не поддерживают политику не только внутренне кулуарно, но и готовы выражать публичную критику: «Это командование — Шойгу, Герасимов, генерал Попов и другие генералы, которые уже не раз высказывались и они были устранены. Но это без активной фазы протеста. Поэтому здесь уже есть ряд политиков, олигархов, страдающих режимом Путина. Они ждут, когда будет смена власти. Но хотели бы сохранить и влияние, и возможность какого-нибудь переходного режима. Однако сейчас это очень опасно.

Генерал рассказал, что спецслужбы в России контролируют все окружение Путина, и генералов в частности, чтобы избежать мятежа, бунта или заговора: «Путин в известной степени восстановил свой контроль. Теперь спецслужбы контролируют все окружение Путина, весь военный блок, всех "вагнеровцев", непослушных или сомневающихся генералов, олигархов, политиков, региональных лидеров. То есть, система работает. Да, формат уже не тот, не тот и драйв у Путина, его уже не воспринимают таким сильным. Но к этому нужно еще прийти. Будут явные выступления против него”.

Протесты начнутся, когда будут реальные просчеты на фронте, когда украинская армия будет громить русских солдат на Востоке и на Юге, считает Маломуж: “Поднимутся генералы, политики, олигархи и разные движения. Не только оппозиционные патриоты, а также находившиеся возле Путина элиты. Они его быстро изменят. Ради своей жизни, своей перспективы они им пожертвуют однозначно. Сейчас для них очень велик риск. Они понимают, что они находятся под колпаком Мюллера. Поэтому нужно действовать очень осторожно.

Напомним, эксперты прогнозируют, что в российском Министерстве обороны назревает серьезный раскол внутри генералитета.

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