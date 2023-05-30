Российские государственные компании создают свои ЧВК для войны против Украины: WSJ назвал основные

Россия нуждается в "пушечном мясе" и отправляет на войну охранников "Газпрома".

Охранные фирмы и частные военные компании, созданные крупнейшими российскими государственными корпорациями, бывшими военными и бизнесменами, отправили своих бойцов воевать против Украины, чтобы доказать лояльность Кремлю.

Об этом пишет Wall Street Journal.

По информации издания, российский "Газпром" за последние месяцы создал свои ЧВК, а уже существующие оборонные фирмы, контролируемые бывшими офицерами российской армии, набрали новых бойцов.

По словам солдат, аналитиков и бывших российских чиновников, большинство этих бойцов отправили воевать в Украину как вспомогательные силы под командованием Министерства обороны РФ.

Эти компании частично подражают "Вагнеру" Однако, отправляя своих людей на войну, корпорации демонстрируют верность Путину.

Журналисты проанализировали публичные объявления о вакансиях, и выяснили, что новобранцам платят значительно более высокую зарплату, чем получают "вагнеровцы".

"Есть отчаянная потребность собрать бойцов, и Путин хочет сделать это без призывников или очередного раунда мобилизации", – говорит британский политолог, один из ведущих экспертов по России Марк Галеотти.

"Поток"

В феврале этого года Кремль поручил "Газпрому" создать собственную охранную фирму, одно из подразделений которой теперь называется "Поток". Два подразделения охранной фирмы "Газпрома" были переданы под непосредственное управление Министерства обороны России. Об этом рассказывал Алексей Ткаченко, работавший на "Потоке" и отправленный воевать в Украину, а впоследствии попавший в плен.

Через несколько недель после постановления властей РФ о создании частных охранных компаний "Газпрома" ее новобранцы рассказали в Сети, что воюют на передовой.

В видео, опубликованном в украинских пабликах 25 апреля, Ткаченко, родом из Оренбурга на Урале, рассказал, что был охранником в "Газпроме", когда его наняли в "Поток". Затем он прошел подготовку на российской базе в Тамбове и отправлен воевать в Бахмут, где вместе с другими оккупантами занял позиции "Вагнера".

Пленные новобранцы "Газпрома" рассказывают, что "вагнеровцы" угрожали им расстрелом за то, что они отступили под давлением украинских сил.

В частности, упомянутый выше Ткаченко рассказал, что в результате минометных обстрелов получил осколочное ранение в глаза и руку. По его словам, его бросили сослуживцы, и он пополз сдаваться украинской армии. "Я хочу сказать своим коллегам в "Газпроме": не уезжайте в Украину, сидите дома", — сказал пленный оккупант на видео.

"Редут"

Охранная компания "Редут" была подрядчиком по безопасности российских фирм на Ближнем Востоке. Она основана бывшими российскими десантниками и офицерами военной разведки в 2008 году.

По словам российского оппозиционера и правозащитника Владимира Осечкина, компания была перепрофилирована в боевую группу численностью 1000 бойцов для участия в войне против Украины.

ППК "Патриот"

Патриот является прямым конкурентом группы Вагнера. Эта ЧВК тесно сотрудничает с Минобороны РФ и военной разведкой. Она состоит преимущественно из бывших российских спецназовцев.

В апреле она была развернута в районе Угледара, сообщал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

В издании напоминают, что с юридической точки зрения, ЧВК в России – незаконные, но охранные компании получили неофициальное благословение Кремля на свою деятельность.

Ранее сообщалось, что вновь созданная компания "Ветеран", входящая в состав ЧВК "Редут" Минобороны России, действует на флангах Бахмута.

Также сообщалось, что от частной военной компании "Вагнер", как раньше являлась мощной организацией, остался только бренд.

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