Российские "Грады" разрушили новенький жилой комплекс в Киеве, но люди без паники вышли на уборку

Разрушений много, 4 человека получили травмы.

Российские войска сегодня снова обстреляли столичный район Киева. Ракеты системы "Град" разбили дома в новом жилом комплексе, побили старые пятиэтажки, попали в частный сектор. Разрушений много, 4 человека получили травмы. Никакого военного или вообще какого-либо промышленного объекта в этом районе нет, очевидно, враг пытается просто запугать киевлян. Но паники нет, потерпевшие даже пытаются шутить и быстро ремонтируют разбитые дома.

Об этом говорится в ТСН.

Разбитые стены, выбитые окна, покореженные авто. Враг обстрелял спальный район, он хотел запугать киевлян, но они подметают, вычищают и убирают. Люди все вместе принялись за дело, они спешат унести со своих улиц последствия прихода «русского мира». Какая там паника? Кажется, люди слишком спокойны.

Если бы Андрей, на чей автомобиль пришелся удар, попал на нем в ДТП, наверное, расстроился бы, а сегодня, говорит, главное, что он и его жена живы и невредимы. «Выбило стекло, по сиденью прошлось, вероятно, дерево упало и порезало. Вода есть, свет есть, будем жить», — говорит мужчина.

Алла не понимает, почему враг обстрелял именно этот район, говорит, на километры не то, что военных объектов, вообще нет никаких предприятий.

Даже разбитое отделение Ощадбанка не выключает покореженное табло обмена валют. Мол, извините за временные неудобства. «Цифры есть на табло, но какой курс - можно узнать, только приложив трафарет. Доллар 30, евро 34, рубль – неинтересно», – говорят в отделении.

Удивительно, но люди работают, даж, когда в воздухе снова стоит грохот от взрывов. Больше всего досталось новому жилому комплексу, люди только сделали ремонты, заселились. Россияне своими "Градами" разбили и повредили 400 квартир. «На территорию комплекса попало около 10 снарядов, повреждено 5 домов, дом за мной пострадал больше всего, в него попало 2 снаряда, они разорвались. К счастью, нет пострадавших, немного раненых, но все живы», — говорит представитель застройщика жилого комплекса Денис.

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Лишь пожилой владелец автомобиля «Таврия» выходит с мочалкой вытереть пыль со своей ласточки, но смотрит, что та как решето, и решает уйти. А у Светланы вообще радость, во время обстрела она курила на балконе, ни один осколок ее не задел, взрывной волной только сорвало очки. «Кино и немцы. Лупануло и очки упали, и я не могла их найти. Везде смотрю, нигде нет очков, логично, они должны были выпасть», — рассказывает женщина.

Почему российские военные обстреливают жилые районы? Есть ли хотя бы какое-нибудь объяснение этим боевым действиям? Создается впечатление, что на нас напали террористы, они ежедневно убивают людей и разрушают дома. Они хотят запугать, мечтают, что украинцы начнут паниковать и молить о перемирии. Но Украина борется.

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