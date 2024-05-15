Российские хакеры активизировали атаки на мобильные телефоны украинских военных: что известно

Россияне используют вредоносное программное обеспечение, замаскированное под легальное, и распространяют его через мессенджеры.

Хакеры России увеличили количество кибератак на мобильные устройства украинских военных. Во втором полугодии 2023 года хакеры, связанные с гу гш мо рф (гру), активно использовали мессенджеры и социальную инженерию для распространения вредоносного программного обеспечения.

Об этом говорится в аналитическом отчете "Российские кибероперации" H2'2023, который подготовили специалисты правительственной команды реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, работающей при Госспецсвязи .

Ключевые моменты в атаках на мобильные устройства:

использование легитимных продуктов в качестве маскировки: хакеры маскировали шпионские программы под инсталляторы легитимных программ, таких как система ситуационной осведомленности "Кропива";

распространение вредоносного ПО через Signal и Telegram: злоумышленники использовали эти мессенджеры для распространения вредоносных файлов, маскируя их под инструкции по кибербезопасности от CERT-UA;

быстрая реакция и адаптация: хакеры быстро реагировали на новые способы защиты и разрабатывали новые векторы атак;

таргетинг на ПО для Windows: большинство атак через мессенджеры преследовали цель распространения вредоносного ПО для Windows, ведь многие военные используют компьютерные версии мессенджеров;

использование файлов-приманок: злоумышленники распространяли вредоносные программы в виде Zip или Rar архивов, маскируя их под обновление сертификатов к комплексу ситуационной осведомленности Delta.

Госспецсвязи призывает украинских военных быть бдительными и следовать следующим рекомендациям:

не загружайте файлы из неизвестных источников, даже если они поступают от знакомых вам людей;

не открывайте ссылки в подозрительных сообщениях;

обновляйте операционную систему и программное обеспечение на своих устройствах;

используйте надежные пароли и не используйте один и тот же пароль для различных аккаунтов.

При обнаружении каких-либо подозрительных сообщений или файлов просим безотлагательно информировать:

CERT-UA ( cert@cert.gov.ua, моб.+38 (044) 281-88-25)

Центр кибербезопасности ИТС (в/ч А0334; email: csoc@post.mil.gov.ua, Signal: +380673321891)

"Помните: Ваша бдительность и осторожность – это залог кибербезопасности!" – отметили в Госспецсвязи.

Напомним, ГУР совершила атаку на сервер государственной власти России. Нарушена работа нескольких правительственных сайтов с доменом gov.ru.

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