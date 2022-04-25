Российские хакеры атакуют рядовых украинцев, чтобы шпионить за ними и распространять фейки: как защититься от преступников

Российские хакеры атакуют рядовых украинцев, чтобы шпионить за ними и распространять фейки: как защититься от преступников

Российские хакеры атакуют простых украинцев все больше, чтобы получить доступ к их учетным данным и публиковать фейковые сообщения.

Украинцев предупредили, что российские хакеры совершают все больше кибератак, направленных против обычных украинцев. Кроме того, растет количество информационно-психологических операций против украинского населения в соцсетях и мессенджерах.

Об этом информирует Госспецсвязи.

Злоумышленники осуществляют фишинговые рассылки, чтобы завладеть учетными данными украинцев. Meta предупреждает о взломе аккаунтов военных и публичных лиц с помощью предварительно похищенных в фишинговых рассылках учетных данных.

В сломанных аккаунтах российские хакеры размещают пропаганду и призывы к украинцам – сдаваться. В фишинговых рассылках хакеры часто спекулируют на патриотических темах и выплатах от государства.

Чтобы обезопаситься, Госспецсвязи советует:

Не открывайте письма от неизвестных адресатов.

Не перейдите по ссылкам из таких писем и не вводите на страницы со ссылками на свои персональные данные.

Включите двухфакторную авторизацию в соцсетях и всех сервисах, поддерживающих такую услугу.

Злоумышленники также могут осуществлять рассылку с целью шпионить за человеком и его контактами.

"Рост количество фишинговых рассылок под видом информации о государственной помощи для внутренне перемещенных лиц, а также украинцев, временно выехавших за границу. Злоумышленники, которые осуществляют такие рассылки, внимательно следят за украинскими новостями и быстро реагируют на известия о любой помощи", – сказано в сообщении.

В этой связи специалисты рекомендуют не переходить по ссылкам в таких сообщениях и не оставлять номеров карты, телефона и т.д.

Отмечается, что получить финансовую помощь от государства можно только в "Действии". Узнать информацию о выплатах в других странах можно только в официальных учреждениях этих стран.

Как сообщалось, российские оккупанты создали фейковый чат-бот для сообщения о передвижении вражеской техники.

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