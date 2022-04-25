Российские хакеры атакуют рядовых украинцев, чтобы шпионить за ними и распространять фейки: как защититься от преступников

Российские хакеры атакуют простых украинцев все больше, чтобы получить доступ к их учетным данным и публиковать фейковые сообщения.
Украинцев предупредили, что российские хакеры совершают все больше кибератак, направленных против обычных украинцев. Кроме того, растет количество информационно-психологических операций против украинского населения в соцсетях и мессенджерах.
Об этом информирует Госспецсвязи.
Злоумышленники осуществляют фишинговые рассылки, чтобы завладеть учетными данными украинцев. Meta предупреждает о взломе аккаунтов военных и публичных лиц с помощью предварительно похищенных в фишинговых рассылках учетных данных.
В сломанных аккаунтах российские хакеры размещают пропаганду и призывы к украинцам – сдаваться. В фишинговых рассылках хакеры часто спекулируют на патриотических темах и выплатах от государства.
Чтобы обезопаситься, Госспецсвязи советует:
- Не открывайте письма от неизвестных адресатов.
- Не перейдите по ссылкам из таких писем и не вводите на страницы со ссылками на свои персональные данные.
- Включите двухфакторную авторизацию в соцсетях и всех сервисах, поддерживающих такую услугу.
Злоумышленники также могут осуществлять рассылку с целью шпионить за человеком и его контактами.
"Рост количество фишинговых рассылок под видом информации о государственной помощи для внутренне перемещенных лиц, а также украинцев, временно выехавших за границу. Злоумышленники, которые осуществляют такие рассылки, внимательно следят за украинскими новостями и быстро реагируют на известия о любой помощи", – сказано в сообщении.
В этой связи специалисты рекомендуют не переходить по ссылкам в таких сообщениях и не оставлять номеров карты, телефона и т.д.
Отмечается, что получить финансовую помощь от государства можно только в "Действии". Узнать информацию о выплатах в других странах можно только в официальных учреждениях этих стран.
Как сообщалось, российские оккупанты создали фейковый чат-бот для сообщения о передвижении вражеской техники.
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