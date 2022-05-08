Российские хакеры действуют синхронно с военными РФ, бьющими ракетами по городам Украины — Госспецсвязи

Российские хакеры координируют атаки с оккупантами, а затем наносят ракетные удары по украинским городам.
В частности, специалисты установили этот факт во время состоявшихся в субботу ракетных ударов по Одессе 7 мая. Во время ракетных обстрелов пропагандистские ресурсы разместили сообщения с призывами кибератаковать сайт городского совета.
Об этом сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.
"Одесса подверглась новому нападению со стороны российских захватчиков. Как сообщают в Оперативном командовании "Юг", враг нанес удар четырьмя крылатыми ракетами с применением стратегической авиации. Приблизительно в то же время на вражеских ресурсах появились сообщения с призывами к кибератаке на сайт Одесской городской советы ", – объясняют в Госспецсвязи.
Напомним, россияне 7 мая обстреляли Одессу шестью ракетами. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате попадания четырех вражеских ракет повреждено гражданское предприятие в жилом районе.
Украинский президент прокомментировал удары РФ по Одессе и подчеркнул, что обстрелы по городу для россиян не имеют никакого значения, какой город или село в Украине уничтожить.
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