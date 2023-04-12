Российские хакеры собирают информацию в Украине с помощью камер наблюдения в кафе – СМИ

Хакеры из РФ собирали данные о перемещении конвоев с гуманитарной помощью в Украине.

Российские хакеры получили доступ к частным камерам наблюдения в украинских кафе, чтобы собрать разведывательную информацию о проезжающих мимо конвоях с гуманитарной помощью.

Об этом пишет The Guardian.

Директор отдела кибербезопасности Агентства национальной безопасности США Роб Джойс заявил, что российское правительство и поддерживаемые им хакеры продолжают атаковать украинские системы информационных технологий в рамках своего вторжения в Украину.

Он рассказал, что хакеры также атаковали камеры видеонаблюдения, которые используются местными властями и частными предприятиями для наблюдения за окружением.

"Мы наблюдаем, как российские хакеры входят в открытые веб-камеры, чтобы наблюдать за колоннами и поезда, доставляющими помощь. Они также взламывают эти веб-камеры... И вместо того, чтобы использовать городскую площадь (камеры), которые доступны в Интернете, они смотрят на камеру видеонаблюдения в кафе и видят нужную им дорогу", — сказал Джойс.

Россияне также сосредотачивают свои хакерские действия на американских производителях оборонной продукции и логистических транспортных компаниях, чтобы узнать больше о цепи поставки оружия в Украину.

Напомним, хакеры из России распространяют вирусы из-за торрентов, в Госспецсвязи просят украинцев быть осторожными.

Читайте также: