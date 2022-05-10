Россияне даже не пытаются скрыть свои действия и выкладывают сообщения об атаках в интернет.

Российские хакеры совершили масштабную DDoS-атаку на сайты украинских телеком-операторов.

Агрессор продолжает атаковать украинскую инфраструктуру не только снарядами и ракетами, но и с помощью кибератак. В День победы над фашизмом вражеские хакеры начали масштабную DDoS-атаку на сайты ведущих телекоммуникационных компаний Украины.

Об этом говорится в сообщении Госспецсвязи.

"Россияне уже даже не пытаются скрыть свои действия и выкладывают сообщения об атаках в интернет. Скрываться нет смысла – весь мир знает, кто все это время маскировался за анонимными киберзлоумышленниками", — говорится в сообщении.

Несмотря на частичную недоступность сайтов части атакуемых компаний, сети работают без перебоев. У некоторых пользователей возможно незначительное ухудшение качества доступа в интернет. Но в целом ни на работу компаний, ни на предоставление услуг своим потребителям эта DDoS-атака фактически не повлияла. Что еще раз свидетельствует об эффективных системах киберзащиты, которые удалось построить украинским представителям телекомбизнеса.

"Вероятной целью кибератаки является использование ее для проведения очередной информационно-психологической операции против жителей Украины. Российские преступники еще раз пытаются лишить украинцев доступа к интернету и правдивой информации, посеять панические настроения", — говорится в сообщении Госспецсвязи.

Сейчас специалисты принимают все меры для уменьшения влияния вражеской DDoS-атаки.

Напомним, Россия стояла за массированной кибератакой на спутниковую интернет-сеть в Украине, из-за чего в начале войны были отключены тысячи модемов.

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