Российские и белорусские мошенники подстрекают украинских мужчин бежать из страны

За несколько тысяч долларов вражеские мошенники обещают беспрепятственно переправить мужчин за границу.
В сети начинают появляться сообщения вражеских мошенников, которые подстрекают украинских мужчин бежать из страны и предлагают за определенную "цену" уехать за границу.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
"В украинском инфопространстве появились анонимные каналы, призывающие украинских мужчин бежать за границу. Они обещают беспрепятственный выезд из Украины и оценивают свои услуги в несколько тысяч долларов, берут и в биткоинах", — пишет ГНСУ.
Вражеские российские агенты пытаются обвинить защитников Украины в коррупции. Такую же информацию распространяет и белорусская пропаганда.
Оперативные подразделения Госпогранслужбы и подразделения Киберполиции обнаруживают и блокируют данные каналы и чаты, распространяющие такие предложения.
ГНСУ призвала украинцев не доверять вражеской пропаганде и избегать мошеннических схем.
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