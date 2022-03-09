Российские и белорусские мошенники подстрекают украинских мужчин бежать из страны

Российские и белорусские мошенники подстрекают украинских мужчин бежать из страны

За несколько тысяч долларов вражеские мошенники обещают беспрепятственно переправить мужчин за границу.

В сети начинают появляться сообщения вражеских мошенников, которые подстрекают украинских мужчин бежать из страны и предлагают за определенную "цену" уехать за границу.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"В украинском инфопространстве появились анонимные каналы, призывающие украинских мужчин бежать за границу. Они обещают беспрепятственный выезд из Украины и оценивают свои услуги в несколько тысяч долларов, берут и в биткоинах", — пишет ГНСУ.

Вражеские российские агенты пытаются обвинить защитников Украины в коррупции. Такую же информацию распространяет и белорусская пропаганда.

Оперативные подразделения Госпогранслужбы и подразделения Киберполиции обнаруживают и блокируют данные каналы и чаты, распространяющие такие предложения.

ГНСУ призвала украинцев не доверять вражеской пропаганде и избегать мошеннических схем.

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