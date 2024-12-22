Российские и украинские войска недавно совершили продвижение юго-западнее Покровска, продолжая активные наступательные действия в этом районе 20 и 21 декабря.

Об этом пишет Институт изучения войны ISW.

Геолокационные кадры, опубликованные 20 декабря, свидетельствуют о том, что украинские силы недавно возобновили контроль над позициями в южной части Песчаного (юго-западнее Покровска), что указывает на вероятный предварительный прорыв российских войск к Песчаному с юга.

Один из российских военных блоггеров заявил, что российские войска продвинулись в направлении дороги Т-0515 Яснове-Константинополь к югу от Покровска. к югу от Покровска возле Зеленого, Даченского, Шевченко, Новоалексеевки и Нового Труда; а также юго-западнее Покровска возле Новоелизаветовки, Новооленовки, Нововасиловки, Волкового, Песчаного, Соленого и Украинки.

В то же время, по словам российского военного блоггера, украинские силы осуществляют контратаки в направлении Покровска.

Дефицит бронетехники у российских сил: штурм с использованием гражданских авто

Российские войска недавно провели моторизованный штурм в направлении Покровска, используя гражданские автомобили, что, вероятно, свидетельствует о недостатке бронетехники. Это свидетельствует о том, что русские силы, возможно, сталкиваются с острым недостатком бронетехники и танков в этом направлении.

Российское военное командование постоянно демонстрирует готовность принимать значительные потери бронетехники ради медленного и изнурительного продвижения в Украине.

Напомним, российские войска продвинулись в районе украинского выступления в Курской области, в частности к юго-восточным окрестностям Дарьино и северным окрестностям Кругленького.

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